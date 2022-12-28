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Andrea Pirlo Trabzonspor'u nasıl yendiklerini açıkladı

Trabzonspor galibiyetine ilişkin Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, “İyi bir takım ruhuyla buraya geldik. Maçı da isteyen bir durumdaydık. İyi bir takıma karşı 3 puan aldık” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Andrea Pirlo Trabzonsporu nasıl yendiklerini açıkladı
Andrea Pirlo - Karagümrük

Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, “İyi bir takım ruhuyla buraya geldik. Maçı da isteyen bir durumdaydık. Önceki maçlarda da iyi oyun sergilememize rağmen istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Bugün iyi bir oyunla, iyi bir takıma karşı 3 puan aldık” ifadelerini kullandı.

“Konsantre kaybı yaşayacaklarını biliyordum”

Trabzonspor’un eksik yönlerini değerlendiren Pirlo, “Fenerbahçe’ye karşı çok önemli, bir galibiyet aldılar. Büyük bir konsantrasyon ile o maça çıkacaklarını biliyorduk. O galibiyet sonrası biraz konsantre kaybı yaşayacaklarını da biliyordum. Bu konu üstünden gittim ve bu konuda sıkıntı çekebileceklerini düşündüm” şeklinde konuştu.

“Gelecek için adım adım bakacağız”

Sezon sonu Karagümrük’ü hangi noktada gördüğüne dair bir soruya ise deneyimli çalıştırıcı, “Bu maçın kazanacağımızı hissediyorduk. Antalya maçından gelen bir istek vardı, Adana Demirspor maçında istediğimiz sonucu alamadık. Bu 3 puan, bu havayı da katlayacağımız bir 3 puan oldu. Gelecek için adım adım bakacağız, kaliteli bir takıma sahibiz” cevabını verdi.
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