Ankara'da kazanan Başakşehir

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü sahasında Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi Başakşehir 2-1 kazandı. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Edin Visca ve 56. dakikada Demba Ba attı. Ankaragücü'nün tek golünü ise 20. dakikada Endri Cekici kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 22'ye yükseltirken, Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.
Gelecek hafta Başakşehir sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak.
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