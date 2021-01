Ankara'da kazanan Başakşehir

Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü sahasında Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi Başakşehir 2-1 kazandı. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Edin Visca ve 56. dakikada Demba Ba attı. Ankaragücü'nün tek golünü ise 20. dakikada Endri Cekici kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 22'ye yükseltirken, Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.

Gelecek hafta Başakşehir sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Galatasaray'ın istediği İrfan Can Kahveci Ankaragücü maçında sinirlerine hakim olamadı Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Ankaragücü maçında rakip takım oyuncusu Atakan ile gerginlik yaşadı. Kahveci yerde kaldığı pozisyon sonrasında Atakan'ın üzerine yürürken takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirildi.Maçın anlatıcısı, yaşananların ardından sarı kart gören İrfan Can Kahveci'nin cezalı duruma düştüğünü açıklasa da durum sonradan fark edildi. Milli oyuncu Sivasspor maçında sahada olabilecek.İrfan Can Kahveci, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 5 gol attı 2 de asist yaptı.