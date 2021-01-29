Ankaragücü iki isme imzayı attırdı Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü kadrosuna kattığı Geraldo ve Alper Babacan için imza töreni düzenledi.

Haber Merkezi 29 Ocak 2021, 16:43 Son Güncelleme: 29 Ocak 2021, 16:47 AA