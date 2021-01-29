Spor Ankaragücü iki isme imzayı attırdı
TRANSFER

Ankaragücü iki isme imzayı attırdı

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü kadrosuna kattığı Geraldo ve Alper Babacan için imza töreni düzenledi.

Haber Merkezi AA
Geraldo ve Alper Ankaragücü formasıyla poz verdi.
Geraldo ve Alper Ankaragücü formasıyla poz verdi.

Ankaragücü, Angolalı Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu (Geraldo) ve Alperen Babacan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde başkan Fatih Mert'in de katıldığı törende iki oyuncunun resmi sözleşme imzaladıkları belirtildi.

Son olarak Mısır ekibi Al Ahly'de oynayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Geraldo'yla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'dan transfer edilen savunma oyuncusu Alperen Babacan'la da 1 senesi opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme yapıldığı kaydedildi.

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