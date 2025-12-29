Yeni Şafak
Ankaragücü seçime gidiyor

17:1629/12/2025, Pazartesi
AA
Ankaragücü Kulübü Başkanı Nuri Muhammet Yaman
Ankaragücü Kulübü Başkanı Nuri Muhammet Yaman

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden MKE Ankaragücü Kulübü'nde, olağanüstü genel kurula gitme kararı alındı.

Ankaragücü olağanüstü genel kurula gidiyor. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Yönetim Kurulu tarafından 26.12.2025 tarih ve 227 sayılı karar ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu kararı gereği, ilk toplantının 12.01.2026 Pazartesi günü saat 14.00’te Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi, Mamak Caddesi, No 76/A Mamak/Ankara adresinde, çoğunluğunun sağlanmaması halinde ikinci toplantının 20.01.2026 Salı günü aynı saatte ve aynı yerde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır" denildi.


MKE Ankaragücü, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 28 puanla 9. sırada tamamladı.


Kulübün 23 Ekim'deki gerçekleştirilen genel kurulunda başkanlığa Nuri Muhammet Yaman seçilmişti.





#2. Lig
#Ankaragücü
#Nuri Muhammet Yaman
