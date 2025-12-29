Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Isparta 32 Spor'un yeni hocası belli oldu

Isparta 32 Spor'un yeni hocası belli oldu

14:2929/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Ümit Bozkurt sözleşmeye imzayı attı.
Ümit Bozkurt sözleşmeye imzayı attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da teknik direktörlük görevine Ümit Bozkurt getirildi.

Isparta 32 Spor sezona teknik direktör Bülent Akan yönetiminde başlamış, alınan sonuçların ardından deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Yönetim, bu ayrılığın ardından Şaban Yıldırım ile sözleşme imzalamış ancak ilk yarının bitimine iki hafta kala Yıldırım ile de vedalaşmıştı.


Ara transfer döneminde teknik direktör arayışlarını sürdüren Isparta ekibi, deneyimli teknik adam Ümit Bozkurt ile anlaşmaya vardı. Bozkurt, teknik direktörlük kariyerinde Etimesgut Belediyespor, Vanspor ve İskenderunspor’da görev yaptı.


Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, hedeften sapmadıklarını ve yola devam ettiklerini söyledi.








#2. Lig
#Isparta 32 Spor
#Ümit Bozkurt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dijital vicdan nedir, ne anlama gelir?