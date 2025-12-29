Isparta 32 Spor'un yeni hocası belli oldu

Isparta 32 Spor sezona teknik direktör Bülent Akan yönetiminde başlamış, alınan sonuçların ardından deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Yönetim, bu ayrılığın ardından Şaban Yıldırım ile sözleşme imzalamış ancak ilk yarının bitimine iki hafta kala Yıldırım ile de vedalaşmıştı.