Isparta 32 Spor'un yeni hocası belli oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da teknik direktörlük görevine Ümit Bozkurt getirildi.
Isparta 32 Spor sezona teknik direktör Bülent Akan yönetiminde başlamış, alınan sonuçların ardından deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Yönetim, bu ayrılığın ardından Şaban Yıldırım ile sözleşme imzalamış ancak ilk yarının bitimine iki hafta kala Yıldırım ile de vedalaşmıştı.
Ara transfer döneminde teknik direktör arayışlarını sürdüren Isparta ekibi, deneyimli teknik adam Ümit Bozkurt ile anlaşmaya vardı. Bozkurt, teknik direktörlük kariyerinde Etimesgut Belediyespor, Vanspor ve İskenderunspor’da görev yaptı.
Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, hedeften sapmadıklarını ve yola devam ettiklerini söyledi.