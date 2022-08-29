Ankaragücü'nde İsmail Kartal sesleri

Ligde 3 maçta sadece 1 puan toplayabilen Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı istifa etti.
Sarı-lacivertli takımın kime emanet edileceği merak konusu olurken, taraftarlar İsmail Kartal için kampanya başlattı.
Ankaragücülü taraftarlar, sosyal medya hesaplarından takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesi gerektiği yönünde paylaşımlarda bulunarak yönetime mesaj yolladı.
Ankaragücü'nü Süper Lig'e yükseltmişti
Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, 2017-2018 yılları arasında Ankaragücü'nde görev yapmış ve başkent ekibinin 6 yıllık Süper Lig hasretine son vermişti.