Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe hakemleri topa tuttu: 'Lanet olsun'

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 27. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.





Karşılaşmanın ardından teknik direktör Sinan Boztepe, maçta yaşanan hakem hatalarının ardından önemli açıklamalarda bulundu.





Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe şöyle konuştu:

'Lanet olsun artık'

""Bugün 16 kişiye karşı mücadele ettik. Lanet olsun artık ya. Bunun için futbolcularımızı tebrik ediyoruz. 16 kişiye rağmen bir oyun çıkardık! Böyle bir saçmalık olmaz! Sabah çok talihsiz açıklamalar yaptım, bunlardan utandım. Ama yaptığım açıklamalar o kadar yerindeymiş ki! Lanet olsun artık"





'Penaltı, penaltı değil, Gol, ofsayt'

"Muhteşem oynayan bir takım, bu kadar rezillik olmaz. Penaltı, penaltı değil, Gol, ofsayt! Biz bugün 8 gol atsak, hakem dokuzuncuyu attıracaktı! Bu kadar rezillik olmaz. Biz artık kimsenin oyunun parçası olmayız. Lanet gelsin diyorum artık. Federasyon mu istifa ediyor, istifa etsin! Bu işi doğru yönetecek birileri gelsin"





'Rezillikten başka bir şey değil'

"90 dakikayı izleyin. Penaltı, penaltı değil. Gol, ofsayt. Yediğimiz kartlara bakın, Galatasaray bir tane kart görmedi! Bu hakemlerin durumu ne, rezillikten başka bir şey değil, satın mı alınıyorlar! Bu kadar kirli bir futbol olmaz. Ortada bir emek var. Hakem, Fenerbahçe'nin rövanşını aldı! İki tane takım, şampiyonluk yarışı yapacak Anadolu kulüpleri rezil, kepaze edilecek. Yazık! Günah! Galatasaray taraftarları, yanımızda penaltı olmadığını söyledi. Rezaletten başka bir şey değil"



















