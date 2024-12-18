Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Muşspor'a penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Antalyaspor, adını grup aşamasına yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Antalyaspor, 3. Lig ekibi Muşspor ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta kırmızı-beyazlılar, penaltılarda 4-3 kazanarak bir üst tura yükseldi.
Karşılaşmada golleri Muşspor adına 45. dakikada Efe Karaoğlu atarken Antalyaspor'un golünü 82. dakikada Bünyamin Balcı kaydetti.
Mücadelede 1-1 beraberlikle sonuçlanınca karşılaşma penaltı atışlarına gitti. Antalyaspor penaltılarda 4-3 kazanarak adını gruplara yazdırdı.