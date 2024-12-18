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Antalyaspor sürprize izin vermedi: Penaltılarda turladı

Antalyaspor sürprize izin vermedi: Penaltılarda turladı

17:3518/12/2024, Çarşamba
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Antalyaspor
Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Muşspor'a penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Antalyaspor, adını grup aşamasına yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Antalyaspor, 3. Lig ekibi Muşspor ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta kırmızı-beyazlılar, penaltılarda 4-3 kazanarak bir üst tura yükseldi.


Karşılaşmada golleri Muşspor adına 45. dakikada Efe Karaoğlu atarken Antalyaspor'un golünü 82. dakikada Bünyamin Balcı kaydetti.


Mücadelede 1-1 beraberlikle sonuçlanınca karşılaşma penaltı atışlarına gitti. Antalyaspor penaltılarda 4-3 kazanarak adını gruplara yazdırdı.






#Antalyaspor
#Muşspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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