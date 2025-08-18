Antalyaspor Süper Lig'de 1200 gole ulaştı

Yeni Şafak
16:3718/08/2025, Pazartesi
AA
Süper Lig'deki gol perdesini 1982-1983 sezonunda Metin Şahin ile aralayan Antalyaspor, 1200. gole Belçikalı forvet Nikola Storm ile ulaştı.

Süper Lig'de 30'uncu sezonunu geçiren kırmızı-beyazlılar, 2. haftada dün Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta 1200. kez gol sevinci yaşadı.


Kırmızı-beyazlıların galibiyetinde önemli katkısı olan yeni transferlerden 30 yaşındaki Belçikalı hücum oyuncusu Nikola Storm, Antalyaspor'un Süper Lig'deki 1200. golüne imza atan oyuncu oldu.


Hesap.com Antalyaspor'un ilk hafta Kasımpaşa karşısında 2-1 kazandığı maçta da takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Storm, kısa sürede sergilediği performansla takdir kazandı.


İlk gol sevinci Fenerbahçe karşısında

Ligde ilk kez 1982-83 sezonunda yer alan Akdeniz ekibi, söz konusu sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile 29 Ağustos 1982'de deplasmanda karşılaştı. 1-1 sona eren mücadelede kırmızı-beyazlı takıma beraberliği getiren golü Metin Şahin kaydetti.


En gollü sezonu 2021-2022

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de bir sezonda en çok gole 2021-22 sezonunda rakip kaleleri 54 kez havalandırarak ulaştı.

#antalyaspor
#nikola storm
#süper lig
