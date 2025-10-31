Yeni Şafak
Arda Güler, Messi ve Bellingham’la aynı listede

22:5131/10/2025, Cuma
IFFHS 2025 Yılın En İyi Oyun Kurucusu adayları
IFFHS 2025 Yılın En İyi Oyun Kurucusu adayları

İspanya'nın LaLiga ekiplerinden Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından "2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Ödülüne aday gösterildi.

IFFHS'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Ödülü için 15 futbolcu belirlendi. Ödüle layık görülen futbolcuyu 120 ülkeden spor gazetecileri ve futbol uzmanlarından oluşan jüri seçecek. Değerlendirmede futbolcuların sezon değil yıllık (Ocak-Aralık) performansının baz alındığı belirtildi.


IFFHS 2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Adayları

1- Arda Güler - Türkiye | Real Madrid

2- Bruno Fernandes - Portekiz | Manchester United

3- Cole Palmer - İngiltere | Chelsea

4- Florian Wirtz - Almanya | Bayer Leverkusen / Liverpool

5- Jude Bellingham - İngiltere | Real Madrid

6- Kevin De Bruyne - Belçika | Manchester City / Napoli

7- Lamine Yamal - İspanya | Barcelona

8- Martin Ødegaard - Norveç | Arsenal

9- Pedri - İspanya | Barcelona

10- Vitinha - Portekiz | Paris Saint-Germain (PSG)

11- Lionel Messi - Arjantin | Inter Miami

12- James Rodríguez - Kolombiya | Club León

13- Reo Hatate - Japonya | Celtic

14- Mohammed Kudus - Gana | West Ham United / Tottenham

15- Malik Tillman - Amerika Birleşik Devletleri | PSV / Bayer Leverkusen

