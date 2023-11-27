Arda Kardeşler ile Hüseyin Göçek arasında geçtiği iddia edilen VAR konuşması

Maçın VAR hakemi Hüseyin Göçek, pozisyonda hakem Arda Kardeşler'i uyarmış.
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçta Samet Akaydın'ın eline çarpan topta penaltı verilmemesi büyük tartışma çıkardı. Telegol programı moderatörü Serhat Uluren, hakem Arda Kardeşler ve VAR’daki Hüseyin Göçek arasında geçtiği iddia ettiği konuşmayı açıkladı.
İki hakem arasındaki konuşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu'ndaki 4 üyenin birisinden aldığını belirten Ulueren, "VAR hakemi Hüseyin Gökçek, Arda Kardeşler’i VAR’a çağırdı ama hakem Kardeşler ben gördüm diyerek pozisyonu tekrar izlemedi" dedi.