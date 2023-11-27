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Spor

Arda Kardeşler ile Hüseyin Göçek arasında geçtiği iddia edilen VAR konuşması

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının 53. dakikasında yaşanan tartışmalı el pozisyonunda hakem Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek arasında geçtiği iddia edilen konuşma yayınlandı. Söz konusu VAR konuşmalarına göre Arda Kardeşler, Hüseyin Göçek'in uyarısına rağmen maçı devam ettirdi.

10:44 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:01 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Maçın VAR hakemi Hüseyin Göçek, pozisyonda hakem Arda Kardeşler'i uyarmış.

Maçın VAR hakemi Hüseyin Göçek, pozisyonda hakem Arda Kardeşler'i uyarmış.

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçta Samet Akaydın'ın eline çarpan topta penaltı verilmemesi büyük tartışma çıkardı. Telegol programı moderatörü Serhat Uluren, hakem Arda Kardeşler ve VAR’daki Hüseyin Göçek arasında geçtiği iddia ettiği konuşmayı açıkladı.


İki hakem arasındaki konuşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu'ndaki 4 üyenin birisinden aldığını belirten Ulueren, "VAR hakemi Hüseyin Gökçek, Arda Kardeşler’i VAR’a çağırdı ama hakem Kardeşler ben gördüm diyerek pozisyonu tekrar izlemedi" dedi.


İşte Serhat Ulueren'in açıkladığı VAR konuşmaları:

Hüseyin Göçek:
Arda, bir dakika oyunu başlatma
Arda Kardeşler:
Ne oldu?
Hüseyin Göçek:
Samet kayarak geliyor, Livakovic'ten önce müdahalesi var, sağ diresği açık. Top dirseğine çarpıyor veya dirseğiyle topu kesiyor. Pozisyona bakar mısın? Seni VAR'a davet ediyorum. Gel monitörden pozisyonu izle, yorumlayabilirsin. Kol vücuttan fazla açık.
Arda Kardeşler:
Hüseyin pozisyona çok uzak değildim. Önüm açıktı. Pozisyonu net gördüm. Tamamen bir çarpma, elle veya kolla oynama yok.
Hüseyin Göçek:
Benim önümde şuan görüntü duruyor. Gel pozisyona istersen sen de bak.
Arda Kardeşler:
Çok yakın mesafe. Kolun doğal konumda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü pozisyonu gördüm. Ben oyunu devam ettireceğim.










#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Karagümrük
#Arda Kardeşler
#Hüseyin Göçek
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