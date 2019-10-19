Asker güreşçilerimiz Mehmetçik için mindere çıkacak
GÜREŞ

Asker güreşçilerimiz Mehmetçik için mindere çıkacak

Çin’de 21-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları’na katılacak Türk Silahlı Kuvvetleri Güreş Takımı hem askerlik görevini yapacak hem de ülkemize altın madalya getirmek için mücadele edecek.

Engin Albayrak Yeni Şafak
Türk Silahlı Kuvvetleri Grekoromen ve Serbest Güreş Milli Takım kadrosu

Türk Silahlı Kuvvetleri Grekoromen ve Serbest Güreş Milli Takım kadrosu

21 -24 Ekim tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek 7. Uluslararası Askeri Konseyi (CSIM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları’na katılacak Türk Silahlı Kuvvetleri Güreş Takımımız Çin’e gitti. Sporcularımız Barış Pınarı Harekatı’nda yer alan Mehmetçiklerimiz için mindere çıkacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Grekoromen ve Serbest Güreş Milli Takım kadrosu Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Soner Demirtaş, Metehan Başar, Aslan Atem, Enes Başar, Selehattin Kılıçsallayan ve Fatih Yaşarlı’dan oluşuyor. 13 Ekim’de birliklerine teslim olan milli güreşçilerimiz hem vatani görevlerini yapacak hem de Askeri Olimpiyat Oyunlarında ülkemize altın madalya getirmek için ter dökecekler. Her 4 yılda bir yapılan Askeri Olimpiyat Oyunlarının açılış töreni dün Çin’in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kentinde yapıldı. 109 ülkeden 9 bin 308 sporcunun mücadele edeceği oyunlarda 27 ana kategori ve 329 küçük kategori olacak. 50’den fazla ülkenin savunma bakanları, ordu komutanları ve Çin’de bulunan yabancı askeri ataşeler de açılış törenine katıldı. Renkli görüntülere sahne olan açılış töreninde kafilemizin bayrağını Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül taşıdı. Türkiye 1961 ile 2007 yılları arasında katıldığı şampiyonada 58 altın madalya kazandı.

AYDIN: AMACIMIZ BAYRAĞI DALGALANDIRMAK

Türkiye’nin Suriye’de çok önemli bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın “Bizler Mehmetçiklerimizin her zaman yanındayız. Güreşçilerimizde mindere tüm Mehmetçiklerimiz için çıkacak. Rakiplerini yenip altın madalyaları alıp asker selamı ile İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletecekler” dedi. Ülkemizi bu önemli günlerde minderde temsil edecek asker güreşçilerimiz ise yaptıkları açıklamada, “Mehmetçilerimiz sınır ötesinde bizler için çarpışıyor. Bizler de herşeyimizle onların yanındayız. Eğer cepheye gitmemiz gerekirse gözümüzü kırpmadan bu ülke için çarpışmaya razıyız. Hepimizin tek amacı yüce Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal marşımızı okutmak” şeklinde görüş belirttiler. Askeri Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez 5G 8K ve 5G VR bilgi aktarımı ve televizyon yayın teknolojisi kullanılacak.

Beşiktaş’a huzur lazım
Beşiktaş’a huzur lazım

Beşiktaş Kulübünün yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Ahmet Nur Çebi, camiada birlikteliği sağlayacaklarını söyledi. Çebi, başkan Fikret Orman’ın, “Kırgınlıklar olur. Biz büyük bir camiayız. Yarın barışırız, bir şey olmaz” sözlerine cevap verdi. Başkan Orman’ın sergileyeceği tutumun önemli olduğunu dile getiren Çebi, “Nasıl barışık geldik ve darıldıysak, darıldıktan sonra da barışılabiliyor. Dünyada böyle şeyler oluyor. Tabii ki tavırlarına, isteğine bağlı. Onun ‘Yarın barışırız’ sözleriyle ilgili tavır ve davranışlarını göreceğiz. Eğer öyle bir şey varsa, biz uzatılan eli geri çevirmeyiz. ‘Ağabey’ denildi, ‘Başkanım.’ dedik. Gelişmelere bakacağım” şeklinde konuştu. Beşiktaş taraftarını yönetim ve kongre ile birleştirmeyi hedeflediğini anlatan Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş’ın her şeyi taraftar. Biz taraftarı Beşiktaş’ın yönetimiyle, kongresiyle birleştirdiğimiz andan itibaren bu camia uçacaktır. Yolda yalnız yürünmez. Ne kadar çoksanız, o kadar çoğalacaksınız. Ne kadar çoğalırsanız o kadar başarılı olacaksınız. Beşiktaş’a önce huzur lazım” ifadelerini kullandı.AÇIK VE ŞEFFAF OLACAĞIZSiyah-beyazlı kulüpte 7 sene önce göreve başladıkları yer ile hemen hemen aynı noktada olduklarını savunan Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş’ın ‘FEDA’ projesini ikinci kez kaldırıp kaldıramayacağını bilmiyorum. Göreve gelip hesaplara baktığımızda, zaten yapılması gereken bir şey varsa yapacağız. Artık kendi kendimize söylemler yok. Gerçeklerin içine gireceğiz ve yapılması gereken neyse onu yapacağız. ‘FEDA’ mı olur, ne olur onu bilemiyorum şu anda. Açık ve şeffaf olacağız. Geldiğim zaman bakacağım, inceleyeceğim ve bunları paylaşacağım” diye konuştu. Orman görevi devrediyorBeşiktaş Kulübünde 2012’de başkanlığa seçilen Fikret Orman, 7,5 yılın ardından görevini devrediyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Yıldırım Demirören’in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından, daha önce kulüpte yöneticilik de yapan Fikret Orman, 25 Mart 2012’deki olağanüstü genel kurulda siyah-beyazlı kulübün 33. başkanı seçildi. Fikret Orman, görevi aldığında mali problemler yaşayan Beşiktaş’ta “Feda” dönemini başlattı ve sonrasında futbolda elde edilen başarılar ve tesisleşme hamleleriyle dikkati çekti. Orman, 7,5 yıl süren başkanlığı yarın yapılacak genel kuruldan sonra devredecek. Orman, bu süreçte futbolda 2 Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte formaya 3. yıldızı eklemesinin yanı sıra, basketbolda da 2011-12 sezonunda 3 kupa birden aldı. Fikret Orman’ın 7,5 yıllık başkanlık döneminde 77 futbolcu transfer edildi.Sallandı yıkılmadı Aslan nefes aldı

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