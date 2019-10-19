Asker güreşçilerimiz Mehmetçik için mindere çıkacak

21 -24 Ekim tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek 7. Uluslararası Askeri Konseyi (CSIM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları’na katılacak Türk Silahlı Kuvvetleri Güreş Takımımız Çin’e gitti. Sporcularımız Barış Pınarı Harekatı’nda yer alan Mehmetçiklerimiz için mindere çıkacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Grekoromen ve Serbest Güreş Milli Takım kadrosu Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Soner Demirtaş, Metehan Başar, Aslan Atem, Enes Başar, Selehattin Kılıçsallayan ve Fatih Yaşarlı’dan oluşuyor. 13 Ekim’de birliklerine teslim olan milli güreşçilerimiz hem vatani görevlerini yapacak hem de Askeri Olimpiyat Oyunlarında ülkemize altın madalya getirmek için ter dökecekler. Her 4 yılda bir yapılan Askeri Olimpiyat Oyunlarının açılış töreni dün Çin’in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kentinde yapıldı. 109 ülkeden 9 bin 308 sporcunun mücadele edeceği oyunlarda 27 ana kategori ve 329 küçük kategori olacak. 50’den fazla ülkenin savunma bakanları, ordu komutanları ve Çin’de bulunan yabancı askeri ataşeler de açılış törenine katıldı. Renkli görüntülere sahne olan açılış töreninde kafilemizin bayrağını Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül taşıdı. Türkiye 1961 ile 2007 yılları arasında katıldığı şampiyonada 58 altın madalya kazandı.

AYDIN: AMACIMIZ BAYRAĞI DALGALANDIRMAK

Türkiye’nin Suriye’de çok önemli bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın “Bizler Mehmetçiklerimizin her zaman yanındayız. Güreşçilerimizde mindere tüm Mehmetçiklerimiz için çıkacak. Rakiplerini yenip altın madalyaları alıp asker selamı ile İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletecekler” dedi. Ülkemizi bu önemli günlerde minderde temsil edecek asker güreşçilerimiz ise yaptıkları açıklamada, “Mehmetçilerimiz sınır ötesinde bizler için çarpışıyor. Bizler de herşeyimizle onların yanındayız. Eğer cepheye gitmemiz gerekirse gözümüzü kırpmadan bu ülke için çarpışmaya razıyız. Hepimizin tek amacı yüce Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal marşımızı okutmak” şeklinde görüş belirttiler. Askeri Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez 5G 8K ve 5G VR bilgi aktarımı ve televizyon yayın teknolojisi kullanılacak.