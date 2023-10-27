Aslan'da rotasyon zamanı

Fenerbahçe ile sıkı bir liderlik yarışı veren sarı-kırmızılı takımın puan kaybına tahammülü bulunmazken teknik direktör Okan Buruk, yoğun fikstür içerisinde sakatlık yaşanmaması için Rize deplasmanında rotasyona gitmeyi düşünüyor. Özellikle Bayern Münih karşısında büyük efor sarf eden bazı futbolcuların dinlendirilmesi bekleniyor.

Buruk, Kazımcan'ın yerine Angelino, Tete'nin yerine Barış Alper Yılmaz, Zaha'nın yerine ise Mertens'in oynatması bekleniyor. Bayern Münih maçına iğneyle çıkan ve 90 dakika sahada kalan Icardi'nin Rize'ye götürülüp götürülmeyeceği ise bugün belli olacak.