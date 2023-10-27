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Spor

Aslan'da rotasyon zamanı

Bayern Münih'e karşı büyük efor sarf eden ancak yenilmekten kurtulamayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Rize deplasmanında bazı isimleri dinlendirecek.

Mehmet Onur Nizamoğlu
09:19 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 16:12 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Okan Buruk'un Mertens ve Barış Alper'i ilk 11'de oynatması bekleniyor.

Okan Buruk'un Mertens ve Barış Alper'i ilk 11'de oynatması bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e yenilen Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Fenerbahçe ile sıkı bir liderlik yarışı veren sarı-kırmızılı takımın puan kaybına tahammülü bulunmazken teknik direktör Okan Buruk, yoğun fikstür içerisinde sakatlık yaşanmaması için Rize deplasmanında rotasyona gitmeyi düşünüyor. Özellikle Bayern Münih karşısında büyük efor sarf eden bazı futbolcuların dinlendirilmesi bekleniyor.


Buruk, Kazımcan'ın yerine Angelino, Tete'nin yerine Barış Alper Yılmaz, Zaha'nın yerine ise Mertens'in oynatması bekleniyor. Bayern Münih maçına iğneyle çıkan ve 90 dakika sahada kalan Icardi'nin Rize'ye götürülüp götürülmeyeceği ise bugün belli olacak.





#Galatasaray
#Rizespor
#Süper Lig
#Okan Buruk
14 saat önce
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