Aslan'da seri sonu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup oldu ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve ilk 8 yolunda yara aldı. Saint-Gilloise ise 3 maçlık puan hasretini İstanbul'da sonlandırdı. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda sahasında 33 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşadı. Maça iki takım da iyi bir başlangıç yapamadı. Galatasaray oyunun hakimiyetine sahip olan taraf olsa da yaptığı top kayıplarıyla dikkat çekti. Kontra atak futbolu oynayan Belçika ekibi ise 3. bölgede organize olmakta güçlük çekti. 11. dakikada Sane’nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper’in sert şutu az farkla auta gitti. 26’da Gabriel Sara’nın ceza sahası yayı üzerinden gönderdiği sert şut direkten döndü. 40’da El Hadj’ın sağ taraftan kullandığı kornere altı pas üzerinden iyi yükselen Sykes’in kafa vuruşu üst direkte patladı.