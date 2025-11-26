Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Aslan'da seri sonu

Aslan'da seri sonu

Umut Yılmaz
04:0026/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadro darlığı nedeniyle tek değişiklik yapabildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadro darlığı nedeniyle tek değişiklik yapabildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında kendi sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına mağlup oldu. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren ve ilk 8 hedefi yolunda yara alan sarı-kırmızılı takım, David'in golüne engel olamazken, bulduğu birçok fırsattan da yararlanamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup oldu ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve ilk 8 yolunda yara aldı. Saint-Gilloise ise 3 maçlık puan hasretini İstanbul'da sonlandırdı. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda sahasında 33 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşadı. Maça iki takım da iyi bir başlangıç yapamadı. Galatasaray oyunun hakimiyetine sahip olan taraf olsa da yaptığı top kayıplarıyla dikkat çekti. Kontra atak futbolu oynayan Belçika ekibi ise 3. bölgede organize olmakta güçlük çekti. 11. dakikada Sane’nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper’in sert şutu az farkla auta gitti. 26’da Gabriel Sara’nın ceza sahası yayı üzerinden gönderdiği sert şut direkten döndü. 40’da El Hadj’ın sağ taraftan kullandığı kornere altı pas üzerinden iyi yükselen Sykes’in kafa vuruşu üst direkte patladı.


SAKATLIK PLANLARI BOZDU

Maçın ikinci yarısına iki takım da aynı kadrolarla çıkarken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kısa süre içinde mecbur değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Ağrılarına rağmen sahaya çıkan Jakobs oyuna devam edemezken, 53. dakikada oyuna genç stoper Arda girdi. 57. dakikada Zorgane’nin sol kanattan çizgiye inerek içeri açtığı topu altı pas içerisinde önünde bulan David, fileleri havalandırdı: 0-1. 76’da Sanchez’in sağdan ortasında Sara’nın kafa vuruşunu kaleci Scherpen direk dibinden kornere çeldi. 77’de Sara’nın kullandığı kornerde Abdülkerim’in kafa vuruşu çizgiden çıkartılırken, dönen topta Sanchez’in şutu üstten auta gitti. Maçın son bölümünde Galatasaray, oyunu tamamen rakip sahaya yıktı. Tüm hatlarıyla rakip ceza sahasını abluka altına alan sarı-kırmızılılar, son vuruşlarda yetersiz kalınca maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.


#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#seri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç? UEFA Şampiyonlar Ligi sıralaması güncellendi