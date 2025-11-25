Galatasaray dördüncü formasını tanıttı! Büyük etkileşim aldı

Galatasaray, bu sezon giyeceği dördüncü ve alternatif formayı resmen tanıttı. Kulübün yenilikçi marka stratejisi kapsamında hazırlanan özel tasarım forma, sarı-kırmızılı futbolseverlerin beğenisine sunuldu.
Galatasaray, 2024-2025 futbol sezonu için tasarlanan dördüncü formasını tanıttı. Sezon boyunca farklı kulvarlarda mücadele eden sarı-kırmızılı takımın yeni forması, kulüp tarafından sosyal medya hesabı aracılığı ile duyuruldu.
Dördüncü forma, siyah renk ve desen seçimiyle taraftarlardan büyük etkileşim aldı. Bir kesim formayı beğenirken, alternatif formanın geçen senekine benzediği yönünde de tepkiler var.