Aslantepe'de dev kapışma

Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray ile Trabzonspor bugün RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.





Ligde bu sezon yenilgi yüzü görmeyen tek takım konumunda olan sarı-kırmızılı takım, sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmak istiyor. Bu sezon aradığını bulamayan Trabzonspor ise son 2 maçında 5 puan bıraktı. Bordo-mavililer, İstanbul'dan 3 puan çıkararak hem yeni bir başlangıcın adımını atmak hem de prestij açısından rakibine üstünlük sağlamak açısından sahaya çıkacak.





Her iki takımın da galibiyetten başka bir şey düşünmediği karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

İki çalıştırıcı bugüne kadar farklı takımlarda 9 kez karşılaştı. Güneş’in takımları 7 kez kazanırken, Buruk’un ekipleri de 1 kez sahadan galip ayrıldı. 1 müsabaka da beraberlikle sona erdi.





Galatasaray'da 3 isim sınırda





Galatasaray'da Metehan Baltacı'nın kırmızı kart cezası bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan ile Jakobs'un kadroda olması bekleniyor. Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Kaleci Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Sallai, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmandaki Kayserispor müsabakasında oynayamayacaklar.





Kritik karar maç saatinde





Galatasaray'da Icardi ve kart cezalısı Metehan dışında eksik kalmadı. Taraftarlar, sakatlıklarını atlatan Barış Alper Yılmaz, Osimhen ve Davinson'u merak ederken, teknik direktör Okan Buruk'un kararını maç saati vermesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının sakatlıktan yeni dönen oyuncularını riske etmek istemediği kaydedildi.





#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪



🏆 Trendyol Süper Lig 2024-2025 Şamil Ekinci Sezonu

🗓️ 16. Hafta

⚽ Trabzonspor

📆 16.12.2024

⏰ 21.00

🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

📲 #GSvTS pic.twitter.com/rjQRoD2GhH — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 15, 2024





Serdar ve Batagov kafilede





Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Hüseyin Türkmen kafilede yer almazken, durumları merak edilen Serdar Saatçı ve Batagov ise İstanbul'a götürüldü. Bu futbolculardan Batagov'un maça ilk 11'de çıkması bekleniyor. 17 yaşındaki Arda Öztürk de Galatasaray derbisinin kafilesine dahil edilen isimler arasında yer aldı. Karadeniz ekibinde Umut Bozok, Orsic, Bardhi ve Denswil ise daha önce kadro dışı bırakılmışlardı.









İki takımın 138. randevusu





Galatasaray ile Trabzonspor, bugün tarihlerinde 138. kez karşı karşıya gelecek. 50 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 137 karşılaşmanın 62'sini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 183, Trabzonspor ise 153 kez gol sevinci yaşadı.









🆚 Galatasaray-Trabzonspor rekabeti



🏟 Maç: 137

✅ Galatasaray galibiyeti: 62

🤝 Beraberlik: 31

✅ Trabzonspor galibiyeti: 44



⚽ Galatasaray'ın attığı gol: 183

⚽ Trabzonspor'un attığı gol: 153 pic.twitter.com/er2AgapigN — SPOR (@yenisafakspor) December 15, 2024





Galatasaray'da maaş dopingi





Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, derbi öncesi takımı motive etmek istedi. Bu sezon maaş ödemelerinde geriden gelen sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların geciken maaşlarını yatırdı. Ayrıca derbi galibiyeti için bir prim de belirlendi.





Muhtemel 11'ler





Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Mertens, Batshuayi.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Batagov, Eren, Lundstram, Umut, Visca, Nwakaeme, Cham, Banza.















