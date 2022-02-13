La Liga'da Enes Ünal rüzgarı devam ediyor: Milli oyuncu gol krallığına oynuyor (ÖZET)

Karşılaşmaya hızlı başlayan Atletico Madrid, 9. dakikada Luis Suarez'in kullandığı penaltıyı kaçırsa da ardından Angel Correa (Dk. 20) ve Matheus Cunha'nın (Dk. 27) golleriyle 2-0 öne geçti. Getafe Borja Mayoral ile 30. dakikada farkı 1'e indirirken, Enes Ünal'ın 37. ve 42. dakikalarda penaltılardan attığı gollerle skoru 3-2'ye taşıdı. Atletico, ilk yarının uzatmalarında Correa (Dk. 45+4) ile skora tekrar eşitliği getirirken, takımlar soyunma odasına 3-3'lük beraberlikle gitti.
Karşılaşma 4-3 sona erdi
İkinci yarıda Getafe skoru korumaya çalışırken, Atletico Madrid ise ataklarıyla galibiyeti aradı. Karşılaşmanın 58. dakikasında Felipe Augusto kırmızı kart görerek Atletico Madrid'i sahada 10 kişi bıraktı. Ev sahibi takım 89. dakikada Mario Hermoso'nun attığı golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.
İlk maçına çıktı
Getafe'ye ara transfer dönemde Celta Vigo'dan kiralık gelen Okay Yokuşlu, hafif bir sakatlık geçiren Enes Ünal'ın yerine 55. dakikada oyuna girerek, Getafe formasıyla ilk maçına çıktı.
- Takımın gol kralı
- Diğer yandan Getafe'nin bu sezon gol kralı olan Enes, son iki haftadır 2'şer gol atarak toplam gol sayısını 11'e çıkardı. La Liga'da bir maç eksiği olan Atletico Madrid 39 puanla 4. sırada bulunurken, Getafe ise 25 puanla 15'inci sırada yer aldı.
Atletico Madrid-Getafe maç özeti izle: Enes Ünal'ın gollerini izle
La Liga'nın 24. haftasında Getafe'nin Atletico Madrid'e 4-3 mağlup olduğu maçta Enes Ünal, 2 gol attı👇pic.twitter.com/WGNQwb3qtm
La Liga'nın 24. haftasında Getafe'nin Atletico Madrid'e 4-3 mağlup olduğu maçta Enes Ünal, 2 gol attı👇pic.twitter.com/WGNQwb3qtm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 13, 2022