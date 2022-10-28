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Avrupa basını Fenerbahçe'yi konuşuyor: Türkler inanılmaz bir geri dönüş yaptı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Bu mücadele Avrupa basınında gündem olurken, Fenerbahçe'nin muhteşem geri dönüşü şeklinde yorumlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa basını Fenerbahçeyi konuşuyor: Türkler inanılmaz bir geri dönüş yaptı​
Fenerbahçeli futbolcular maçtan sonra taraftarları selamladı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Fenerbahçe sahasında Fransız temsilcisi Rennes'i konuk etti. Karşılaşmada 3-0'dan geri dönerek, mücadeleyi 3-3 bitiren Fenerbahçe'nin bu mücadelesi Avrupa'da gündem oldu. İşte bu karşılaşma için yapılan haberlerden bazıları;

L'EQUIPE: Rennes nasıl çöktü?

  • "Olağanüstü bir yarım saatlik oyunun ardından üç golle öne geçen Rennes, ardından Fenerbahçe'ye teslim oldu. İlk maçta olduğu gibi Rennes rahat bir üstünlük sağlayamadı. Ülker stadyumunun sıcak atmosferinde Rennes 3-0'lık büyük avantajını koruyamadı. Son on dakikada naif bir şekilde rahatladılar ve 2 puan kaybettiler."

RMC SPORT: Türkler inanılmaz bir geri dönüş yaptı

  • "Rennes 3-0 öne geçtiği maçın ikinci yarısında çöktü ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. Türkler inanılmaz bir geri dönüş yaparak liderliğini sürdürdü. Her şey son maçta belli olacak."

A BOLA: Fenerbahçe'den destansı geri dönüş

  • "Jorge Jesus, Fenerbahçe ile destansı bir geri dönüşe imza atarak grup liderliğinin hayalini kurmaya devam ediyor. Son maçlar öncesi Rennes kendi sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek. Fenerbahçe ise Kiev deplasmanında olacak."

FOOT MERCATO: Hayal kırıklığı oluşturdu

  • "Rennes 3-0 öne geçti ve ardından Fenerbahçe uyandı. İkinci yarının başında Mandanda sakatlık yaşadı ve yerini Doğan Alemdar'a bıraktı. Miha Zajc'ın golü Fenerbahçe'yi canlandırdı ve ilk maçta olduğu gibi Rennes cezalandırıldı. Rennes hayal kırıklığı oluşturan beraberlik aldı."

LE PARISIEN: Fenerbahçeli oyuncular ateşli bir atmosferde büyüdüler

  • "3-0 önde olan Rennes galibiyetin kayıp gitmesine izin verdi. Fenerbahçe grup liderliği adına büyük bir avantaj yakaladı. Fenerbahçeli oyuncular ateşli bir atmosferde büyüdüler ve çabalarının ödüllendirildiğini gördüler."

MAXI FOOT: Fenerbahçe deplasmanında bunu başarmak pek kolay değil

  • "Rennes üç gollü üstünlüğüne rağmen Kadıköy'den beraberlikle ayrıldı. Her şey çok basitti. Rennes, Fenerbahçe deplasmanda mağlup edecek ve grup liderliğini alacaktı fakat Fenerbahçe deplasmanında bunu başarmak pek kolay değil. Rennes 3-0 öne geçtiği maçta kabusu yaşadı. Gruptaki liderlik mücadelesi grubun son maçlarında belli olacak."

ÖZET | Fenerbahçe-Rennes: 3-3
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ÖZET | Fenerbahçe-Rennes: 3-3

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