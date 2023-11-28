Avrupa Konferans Ligi'nde hakemler açıklandı

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara katılmayan Fred ve Djiku, UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland maçında da riske edilmeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal her iki futbolcuyu ligde oynanacak Sivasspor maçına saklayacak. Tedavisi süren Mert Hakan da bu maçta oynamayacak.