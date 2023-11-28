Avrupa Konferans Ligi'nde hakemler açıklandı

Jeremie Pignard - David Smajc
UEFA, temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi 5. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi 5. hafta karşılaşmasında 30 Kasım Perşembe günü deplasmanda Nordsjealland'a konuk olacak. Saat 23.00'te başlayacak olan karşılaşmayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.
Sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadelede Sloven hakem David Smajc düdük çalacak.
D Grubunda son sırada yer alan siyah-beyazlıların bir üst tura çıkma şansı kalmamıştı.