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Spor Avrupa kulüplerinden finansal fair play değişikliğine yeşil ışık
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Avrupa kulüplerinden finansal fair play değişikliğine yeşil ışık

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), finansal fair play kurallarında yapılması planlanan değişikliklere destek vereceğini duyurdu. Ayrıca ECA, UEFA kulüp organizasyonlarında 2024-25 sezonundan itibaren başlayacak format değişikliğine de destek verdiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Avrupa kulüplerinden finansal fair play değişikliğine yeşil ışık
Avrupa Kulüpler Birliği

Avusturya'nın başkenti Viyana'da iki gün süren 27. ECA Genel Kurulu'nda, ekonomik istikrar, UEFA organizasyonlarının formatında yapılacak değişiklikler ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının futbola yansımaları konularında görüşmeler yapıldı.

Açıklamada, harcama kontrolü ve mali sürdürülebilirliği esas alan, ECA'nın da belirlenmesinde önemli rol oynadığı yürürlüğe girmesi planlanan fair play kurallarına, tam destek verileceği ifade edildi.

Avrupa basınında son dönemde yer alan haberlere göre UEFA'nın, kulüpler arasındaki ekonomik farklılıkları dengeleyebilmek adına harcama limitlerini her yıl kademeli olarak düşürmeyi planladığı iddia ediliyor. Finansal fair play uygulamasında yapılacak değişikliklerin ardından kulüplerin ilk olarak yıllık gelirinin yüzde 90'ınını harcamasına izin verilmesi ve zamanla bu oranın yüzde 70'e düşürülmesi bekleniyor. Oyuncu satışından elde edilen gelirin ise bu limite dahil edilmeyeceği öne sürülüyor.

ECA, UEFA kulüp organizasyonlarında 2024-25 sezonundan itibaren başlayacak format değişikliğine de destek verdiğini belirtti. UEFA tarafından geçen yıl tanıtılan bu formata göre, 32 yerine 36 takımın katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındaki maç sayısı ise 6'dan 10'a yükselecek.

Toplantıda alınan kararla, Rusya saldırısı nedeniyle Ukrayna'ya, bir milyon avro maddi destekte bulunulacak. Ukrayna altyapısında yer alan oyuncuların Avrupa'nın diğer takımlarının altyapısına geçmesi için kulüplere de çağrıda bulunuldu.

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