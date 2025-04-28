Avrupa kupalarında 3 günde 6 maç TRT'de yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa’nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA maçlarının yarı final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek.