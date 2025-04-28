Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Avrupa kupalarında 3 günde 6 maç TRT'de yayınlanacak

Avrupa kupalarında 3 günde 6 maç TRT'de yayınlanacak

14:5428/04/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Avrupa kupalarında 3 günde 6 maç TRT'de yayınlanacak
Avrupa kupalarında 3 günde 6 maç TRT'de yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yarı final kapsamında 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde oynanacak 6 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa’nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA maçlarının yarı final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 29 Nisan - 1 Mayıs canlı yayın maç takvimi şöyle:


UEFA Şampiyonlar Ligi

29 Nisan Salı

22.00 Arsenal - PSG: TRT Spor


30 Nisan Çarşamba

22.00 Barcelona - Inter: TRT 1


UEFA Avrupa Ligi

1 Mayıs Perşembe

22.00 Athletic Bilbao - Manchester United: TRT 1

22.00 Tottenham - Bodo/Glimt: TRT Spor


UEFA Konferans Ligi

1 Mayıs Perşembe

22.00 Real Betis - Fiorentina: tabii Spor 1

22.00 Djurgarden - Chelsea: tabii Spor 2

#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#Avrupa Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi yorumu: Bu bölge çok yüklendi