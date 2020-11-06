UEFA AVRUPA LİGİ

Avrupa Ligi haftanın 11'inde iki Türk

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı ile Demir Grup Sivassporlu Caner Osmanpaşa, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Haber Merkezi AA
Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Fotoğraf: İbrahim ALİOĞLU / DHA

Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.

Lille'in deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı ile Demir Grup Sivasspor'un sahasında Karabağ'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının ilk golünü kaydeden Caner Osmanpaşa, haftanın ilk 11'inde yer aldı.

Caner Osmanpaşa, kariyerindeki 3. golünü UEFA Avrupa Ligi maçında attı.
Caner Osmanpaşa, kariyerindeki 3. golünü UEFA Avrupa Ligi maçında attı.

Üçüncü hafta maçlarının ardından haftanın 11'i şöyle oluştu:

  • Kaleci: Pau Lopez (Roma)
  • Savunma: James Justin (Leicester City), Gernot Trauner (LASK), Caner Osmanpaşa (Sivasspor), Ridgeciano Haps (Feyenoord),
  • Orta saha: Leon Bailey (Bayer Leverkusen), James Maddison (Leicester City), Petros Mantalos (AEK), Andrija Zivkovic (PAOK),
  • Forvet: Lukas Julis (Sparta Prag), Yusuf Yazıcı (Lille).

Yusuf Yazıcı Milan karşısında hat-trick yaptı: Tarihe geçti
Yusuf Yazıcı Milan karşısında hat-trick yaptı: Tarihe geçti

Ligue 1 takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın "hat-trick'" yaptığı UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda İtalya temsilcisi Milan'ı 3-0 mağlup etti.Mücadelenin ilk yarısında Lille, milli futbolcu Yazıcı'nın 22. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.Lille'de karşılaşmanın 2'nci yarısına da adeta fırtına gibi başlayan Yusuf Yazıcı, 55 ve 58. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı ve "hat-trick'" yaptığı maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Lille, H Grubu'nda 7 puanla lider tamamladı.Milan-Lille maç özetini izlemek için tıklayınMilan ise 6 puanla ikinci sırada kaldı. Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Burak Yılmaz 80. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girerken, Zeki Çelik ilk 11'de başladı.Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 6 golle en skorer futbolcu oldu. Yusuf Yazıcı, ligin ilk haftasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile oynan maçta "hat-trick'" yapmıştı. Bu gönderiyi Instagram&#39;da gör Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Avrupa Kupaları&#39;nda Milan&#39;a kendi evinde Rivaldo&#39;dan sonra hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu. #YusufYazıcı #Rivaldo #Milan #Lille #HatTrick Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (5 Kas, 2020, 2:09ös PST) Galeri: Yusuf Yazıcı Milan maçına damga vurdu: Fransız basını milli oyuncuyu yere göğe sığdıramadı

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