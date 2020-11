Avrupa Ligi haftanın 11'inde iki Türk

Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.

Lille'in deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı ile Demir Grup Sivasspor'un sahasında Karabağ'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının ilk golünü kaydeden Caner Osmanpaşa, haftanın ilk 11'inde yer aldı.

Üçüncü hafta maçlarının ardından haftanın 11'i şöyle oluştu:

Kaleci: Pau Lopez (Roma)

Pau Lopez (Roma) Savunma: James Justin (Leicester City), Gernot Trauner (LASK), Caner Osmanpaşa (Sivasspor), Ridgeciano Haps (Feyenoord),

James Justin (Leicester City), Gernot Trauner (LASK), Caner Osmanpaşa (Sivasspor), Ridgeciano Haps (Feyenoord), Orta saha: Leon Bailey (Bayer Leverkusen), James Maddison (Leicester City), Petros Mantalos (AEK), Andrija Zivkovic (PAOK),

Leon Bailey (Bayer Leverkusen), James Maddison (Leicester City), Petros Mantalos (AEK), Andrija Zivkovic (PAOK), Forvet: Lukas Julis (Sparta Prag), Yusuf Yazıcı (Lille).

🔥 Hat-trick heroes Yusuf Yazıcı & Lukáš Juliš lead the line in the UEL Team of the Week 👊@fedexeurope | #UELTOTW | #UELFPZ | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 6, 2020