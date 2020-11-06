Avrupa Ligi haftanın 11'inde iki Türk

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı ile Demir Grup Sivassporlu Caner Osmanpaşa, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
Haber MerkeziAA
Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.
Lille'in deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı ile Demir Grup Sivasspor'un sahasında Karabağ'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının ilk golünü kaydeden Caner Osmanpaşa, haftanın ilk 11'inde yer aldı.
Üçüncü hafta maçlarının ardından haftanın 11'i şöyle oluştu:
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