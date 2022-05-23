Avrupa'nın en büyüğü VakıfBank

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde 5 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanının sahibi oldu.

Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde VakıfBank, İtalya’nın İmoco Volley Conegliano takımıni 3-1 yenerek şampiyon oldu. Maça iyi başlayan VakıfBank 3-0 öne geçti. Egonu ile sayılar bulan İtalyan ekibi 4-4’lük beraberliği yakaladı. Çekişmeli geçen ilk sette İmoco 13-9 üstünlüğü yakalarken tekrar eşitliği sağlayan VakıfBank, Gabi ve Haak ile bulduğu sayılarla öne geçti ve ilk seti 25-22 aldı.

İkinci sete iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Gabi ve Haak ile sayılar bulan VakıfBank 11-7 ile farkı açarken Egonu’nun sayılarıyla İmoco 16-16 eşitliği yakaladı. Hakk’ın skorer oyunuyla yeniden öne geçen VakıfBank seti 25-21 aldı ve 2-0 öne geçti.

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Üçüncü sete İtalyan ekibi iyi başlarken, Gabi ve Haak’in sayılarıyla karşılık veren VakıfBank skoru 16-13 öne geçti. Egonu’nun taşıdığı İmoco tekrar öne geçti ve seti 25-23 alınca skor 2-1 oldu. Dördüncü sete İtalyan ekibi çok iyi başlarken 8-3 öne geçince VakıfBank mola aldı. Daha sonra oyunda üstünlüğü eline geçiren temsilcimiz farkı açarken rakibine fırsat vermedi, seti 25-22, maçı da 3-1 kazanarak 5. kez Avrupa şampiyonu oldu.

5'te 5 yaptı

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, tarihindeki 5. CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu kazandı ve sezonu 5’te 5 ile tamamladı. Bu sezon Şampiyonlar Kupası’nda FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda, AXA Sigorta Kupa Voley’de, ve en son Sultanlar Ligi’nde zafere ulaşan VakıfBank, tarihi sezonunun son maçında, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde Imoco Volley Conegliano’yu 3-1 ile geçerek 5 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok zafer yaşayan kulübü oldu. Son 12 sezonun 10’unda podyumda olan VakıfBank bu anlamda da rekorun tek sahibi. 2011, 2013, 2017 ve 2018 şampiyon olan VakıfBank, dün de 5. şampiyonluğunu kazandı ve uluslararası alanda 11. kupasını elde etti. Sarı-siyahlılar, 4 FIVB Dünya Kupası, 1 CEV Challenge Kupası ve 1 Top Teams Kupası şampiyonu olmuştu.