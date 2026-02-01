Yeni Şafak
Avustralya Açık’ta şampiyon Carlos Alcaraz

15:321/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Carlos Alcaraz finalde Djokovic'i mağlup etti.
Avustralya Açık finalinde Sırp raket Novak Djokovic’i 3-1 ile mağlup eden İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyon oldu.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek erkekler finalinde Sırp tenisçi Novak Djokovic ile İspanyol raket Carlos Alcaraz, Rod Laver Arena’da karşı karşıya geldi. Carlos Alcaraz, Djokovic’i 3-1 mağlup ederek, Avustralya Açık’ı kazandı. Müsabakanın ilk setini Djokovic 6-2 alırken, sonraki setlerde Carlos Alcaraz, 6-2, 6-3 ve 7-5’lik skorlarla rakibine üstünlük kurdu.

Kariyerinde ilk kez Avustralya’da şampiyon olan 22 yaşındaki raket, toplamda 7. grand slam şampiyonluğunu elde etti. Alcaraz, bu sonuçla 4 büyük turnuvada şampiyonluk kazanan en genç tenisçi oldu. İspanyol tenisçi, 1938 yılında Roland Garros’ta ’kariyer grand slam’ yapan ABD’li Don Budge’ın (22 yıl 363 gün) 87 yıllık rekorunu kırdı.

#Avustralya Açık
#Tenis
#Carlos Alcaraz
