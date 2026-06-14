Avustralya maçına damga vuran görüntü: Milli yıldızdan takım arkadaşına olay hareket!

Karşılaşmanın 62. dakikasında orta sahada görev yapan İsmail Yüksek ile savunma oyuncusu Zeki Çelik arasında yaşanan diyalog kameralara yansıdı. Oyun sırasında takım arkadaşına tepki gösteren İsmail Yüksek'in önce eliyle bir hareket yaptığı, ardından ise

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