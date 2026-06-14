Avustralya maçına damga vuran görüntü: Milli yıldızdan takım arkadaşına olay hareket!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya şanssız bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımızda moraller altüst oldu. Vancouver'da oynanan tarihi karşılaşmada Kangurular'ın disiplinli oyununa boyun eğen "Bizim Çocuklar", sahadan puansız ayrılmanın üzüntüsünü yaşarken; mücadelenin 62. dakikasında kameralara yansıyan bir görüntü gündeme bomba gibi düştü.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Avustralya karşısında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, mücadelede yaşanan bir an sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
'SUS' İŞARETİ YAPTI
Saha içindeki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler milli oyuncunun hareketini farklı şekillerde yorumladı. Bazı taraftarlar yaşananları maçın stresi ve yüksek temposuna bağlarken, bazıları ise iki oyuncu arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandığını öne sürdü.
Avustralya karşısında alınan 2-0'lık yenilgiyle Dünya Kupası'na puansız başlayan Ay-Yıldızlılar, gruptaki ikinci maç öncesi toparlanmanın hesaplarını yaparken, İsmail Yüksek ile Zeki Çelik arasında yaşanan bu anlar karşılaşmanın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.