Aykut Demir 'Savaşa hayır' tişörtünü neden giymediğini açıkladı: İçime sinmedi

1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sahasında Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta ev sahibi ekibin futbolcuları seremoniye "Savaşa hayır" yazılı tişörtlerle çıktı. Takım kaptanı Aykut Demir'in ise bu tişörtü giymemesi dikkati çekti.

Bu hareketiyle sosyal medyada gündem olan tecrübeli futbolcu, söz konusu tişörtü neden giymediğini açıkladı.

"Giyseydim vicdanım rahat etmezdi

Futbol Anadolu'ya konuşan Aykut Demir, "Ortadoğu coğrafyasında her gün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar konu Avrupa olunca bunları yapıyor. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi. Giyseydim vicdanım rahat etmezdi. Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum. Masum insanların acısını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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DHA