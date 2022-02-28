Spor Aykut Demir Savaşa hayır tişörtünü neden giymediğini açıkladı İçime sinmedi
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Aykut Demir 'Savaşa hayır' tişörtünü neden giymediğini açıkladı: İçime sinmedi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kaptanı Aykut Demir, Ankaragücü maçında "Savaşa hayır" tişörtünü giymemesiyle ilgili açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Orta Doğu'da her gün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar konu Avrupa olunca bunları yapıyor. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Aykut Demir Savaşa hayır tişörtünü neden giymediğini açıkladı: İçime sinmedi
Akut Demir tişörtü giymediği için sosyal medyada tepki görmüştü.

1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sahasında Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta ev sahibi ekibin futbolcuları seremoniye "Savaşa hayır" yazılı tişörtlerle çıktı. Takım kaptanı Aykut Demir'in ise bu tişörtü giymemesi dikkati çekti.

Bu hareketiyle sosyal medyada gündem olan tecrübeli futbolcu, söz konusu tişörtü neden giymediğini açıkladı.

"Giyseydim vicdanım rahat etmezdi

Futbol Anadolu'ya konuşan Aykut Demir, "Ortadoğu coğrafyasında her gün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar konu Avrupa olunca bunları yapıyor. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi. Giyseydim vicdanım rahat etmezdi. Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum. Masum insanların acısını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

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