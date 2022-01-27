Spor Aykut Kocamandan yedinci şampiyon ve küme düşme sözleri
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Aykut Kocaman'dan yedinci şampiyon ve küme düşme sözleri

Teknik direktör Aykut Kocaman Süper Lig'de oluşan tablo için değerlendirmelerde bulundu. Kocaman, şampiyonluk ve küme düşme ile ilgili sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aykut Kocamandan yedinci şampiyon ve küme düşme sözleri
Aykut Kocaman, Süper Lig'de son olarak Başakşehir'in başında yer aldı.

Son olarak Başakşehir'de görev yapan Aykut Kocaman, Süper Lig gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kocaman, Süper Lig'de oluşan tabloya dikkat çekerken büyük takımlardan birinin küme düşebileceğini hatta ligde yeni bir şampiyonun ortaya çıkabileceğini söyledi.

Kocaman, "Ekonominin yarattığı tahribat büyük takımların yöneticilerinin karar verme konusundaki olumlu taraflarını olumsuza çevirdi. Çok net gözüküyor; karar verme konusunda problemleri var" derken ligde 7. şampiyonun çıkabileceği ve büyük takımlardan birinin bu sene yada gelecek sezon küme düşebileceğini belirtti.

  • Süper Lig'de 23 hafta sonunda Trabzonspor liderliğini sürdürüyor. Bordo mavililerin en yakın takipçisi Konyaspor. Bununla birlikte ligde küme düşme hattına en yakın büyük takım ise Galatasaray.
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