Aykut Kocaman'dan yedinci şampiyon ve küme düşme sözleri

Son olarak Başakşehir'de görev yapan Aykut Kocaman, Süper Lig gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kocaman, Süper Lig'de oluşan tabloya dikkat çekerken büyük takımlardan birinin küme düşebileceğini hatta ligde yeni bir şampiyonun ortaya çıkabileceğini söyledi.

Kocaman, "Ekonominin yarattığı tahribat büyük takımların yöneticilerinin karar verme konusundaki olumlu taraflarını olumsuza çevirdi. Çok net gözüküyor; karar verme konusunda problemleri var" derken ligde 7. şampiyonun çıkabileceği ve büyük takımlardan birinin bu sene yada gelecek sezon küme düşebileceğini belirtti.

Süper Lig'de 23 hafta sonunda Trabzonspor liderliğini sürdürüyor. Bordo mavililerin en yakın takipçisi Konyaspor. Bununla birlikte ligde küme düşme hattına en yakın büyük takım ise Galatasaray.