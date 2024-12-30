Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanı ziyaret etti.
Süper Lig’de Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanını eski başkan Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım takip etti.
Teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcularla bir araya gelen Yaz, sohbet ederken formasını da imzalattı.
Portekizli çalıştırıcı ve futbol takımı, kendisini yeniden tesislerde ağırlamak istediklerini ilettiler. Yaz Yıldırım da sarı-lacivertli ekibe başarılar diledi.