Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray'da: Sözleşme detayları belli oldu

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ile yollarını ayırdıklarını açıklayan Bafetimbi Gomis, yeniden Galatasaray'a döndü.
2017/2018 sezonunda attığı 29 golle Süper Lig'de Galatasaray ile gol krallığı yaşayan ve aynı sezon şampiyonluk gören 36 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı yeniden giyecek.
- Sözleşme detayları belli oldu
- Galatasaray, Gomis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı takım 36 yaşındaki oyuncuya bu sezon için 650 bin euro, gelecek sezon için 1.3 milyon euro ödeyecek.