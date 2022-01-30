Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray'da: Sözleşme detayları belli oldu Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray aradığı golcüyü buldu. Sarı-kırmızılılar daha önce 2017/2018 sezonunda kadrosunda bulunan Bafetimbi Gomis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

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