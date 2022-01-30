Spor Bafetimbi Gomis yeniden Galatasarayda Sözleşme detayları belli oldu
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray'da: Sözleşme detayları belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray aradığı golcüyü buldu. Sarı-kırmızılılar daha önce 2017/2018 sezonunda kadrosunda bulunan Bafetimbi Gomis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bafetimbi Gomis yeniden Galatasarayda: Sözleşme detayları belli oldu
​Bafetimbi Gomis

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ile yollarını ayırdıklarını açıklayan Bafetimbi Gomis, yeniden Galatasaray'a döndü.

2017/2018 sezonunda attığı 29 golle Süper Lig'de Galatasaray ile gol krallığı yaşayan ve aynı sezon şampiyonluk gören 36 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı yeniden giyecek.

  • Sözleşme detayları belli oldu
  • Galatasaray, Gomis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı takım 36 yaşındaki oyuncuya bu sezon için 650 bin euro, gelecek sezon için 1.3 milyon euro ödeyecek.

Ghezzal'dan Gomis açıklaması: "Birlikte oynamak isterim"
SPOR
Ghezzal'dan Gomis açıklaması: "Birlikte oynamak isterim"

Galatasaraylı taraftarlar yıldız oyuncunun transfer edilmesi için kampanya başlattı
SPOR
Galatasaraylı taraftarlar yıldız oyuncunun transfer edilmesi için kampanya başlattı


Tıklım tıklım

Tıklım tıklım

​Taksim'de dikkat çeken kalabalık.
Sahilde gören şoke oldu

Sahilde gören şoke oldu

Uzun zamandır çadırda yaşadığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiyenin bağımsızlığı adına vahim

AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenleniyor.

​Yollar kapandı, 80 bin kişi elektriksiz kaldı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun ihale iddialarına yanıt.

90 yıllık taş mektebin taş tahtası sıva altından çıktı.

'Adenovirüs' yöntemiyle geliştirilen Türk aşısı geliyor.

Tapuda<br>rekor kırıldı

Tapuda
rekor kırıldı

Beş yılda ​75,8 milyar lira gelir elde edildi.

​Bittiğinde 58 milyon TL'lik tasarruf sağlanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.