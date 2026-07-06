Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Bağcılar Para Atletizm’de Türkiye Şampiyonu oldu

Bağcılar Para Atletizm’de Türkiye Şampiyonu oldu

12:216/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Sporcular bu başarılarıyla milli takıma seçilme hakkı da elde etti.
Sporcular bu başarılarıyla milli takıma seçilme hakkı da elde etti.

Diyarbakır'da düzenlenen Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Bağcılar Belediyesi sporcuları 11 altın ve 3 gümüş kazandı. Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü bu başarıyla takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Atletizm Fedarasyonu tarafından Diyarbakır'da 04-05 Temmuz tarihinde Para Atletizm Türkiye Şampiyonası düzenlendi. 60 sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü’nden de 7 kişi iştirak etti.

11 altın ve 3 gümüş madalya kazandılar

Zorlu geçen turnuvada üstün performans gösteren Bağcılarlı sporcular, büyük bir başarıya imza attı. İki gün süren şampiyonada Bağcılarlı sporcular, Frame Running branşında 11 altın ve 3 gümüş madalya kazandılar. Ayrıca Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü takım halinde de Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcular bu başarılarıyla milli takıma seçilme hakkı da elde etti.

Gönülden tebrik ediyorum

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da yaptığı açıklamada “Azimleri, disiplinleri ve elde ettikleri bu gurur verici başarıyla bizleri en güzel şekilde temsil eden tüm sporcularımızı ve emekleriyle bu başarıda büyük pay sahibi olan değerli antrenörümüzü gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz” dedi.

#Bağcılar Belediyesi
#spor
#Para Atletizm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Motorine zam var mı? Mazot ne kadar olacak? 6 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları