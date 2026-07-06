Bağcılar Para Atletizm’de Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Atletizm Fedarasyonu tarafından Diyarbakır'da 04-05 Temmuz tarihinde Para Atletizm Türkiye Şampiyonası düzenlendi. 60 sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü’nden de 7 kişi iştirak etti.

11 altın ve 3 gümüş madalya kazandılar

Zorlu geçen turnuvada üstün performans gösteren Bağcılarlı sporcular, büyük bir başarıya imza attı. İki gün süren şampiyonada Bağcılarlı sporcular, Frame Running branşında 11 altın ve 3 gümüş madalya kazandılar. Ayrıca Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü takım halinde de Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcular bu başarılarıyla milli takıma seçilme hakkı da elde etti.

Gönülden tebrik ediyorum