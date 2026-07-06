Bağcılar Para Atletizm’de Türkiye Şampiyonu oldu

Diyarbakır'da düzenlenen Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Bağcılar Belediyesi sporcuları 11 altın ve 3 gümüş kazandı. Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü bu başarıyla takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.
Türkiye Atletizm Fedarasyonu tarafından Diyarbakır'da 04-05 Temmuz tarihinde Para Atletizm Türkiye Şampiyonası düzenlendi. 60 sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü’nden de 7 kişi iştirak etti.
11 altın ve 3 gümüş madalya kazandılar
Zorlu geçen turnuvada üstün performans gösteren Bağcılarlı sporcular, büyük bir başarıya imza attı. İki gün süren şampiyonada Bağcılarlı sporcular, Frame Running branşında 11 altın ve 3 gümüş madalya kazandılar. Ayrıca Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü takım halinde de Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcular bu başarılarıyla milli takıma seçilme hakkı da elde etti.
Gönülden tebrik ediyorum
Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da yaptığı açıklamada “Azimleri, disiplinleri ve elde ettikleri bu gurur verici başarıyla bizleri en güzel şekilde temsil eden tüm sporcularımızı ve emekleriyle bu başarıda büyük pay sahibi olan değerli antrenörümüzü gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz” dedi.