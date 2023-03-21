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Spor

Bakan Kasapoğlu down sendromlu milli sporcular ile basketbol oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında İtalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na Ankara Altındağ Spor Salonu’nda hazırlanan Down Sendromular Türkiye Basketbol Milli Takımı'nı ziyaret ederek, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü kutladı.

15:32 . 21/03/2023 Salı
DHA
Bakan Kasapoğlu down sendromlu milli sporcular ile basketbol oynadı

Bakan Kasapoğlu down sendromlu milli sporcular ile basketbol oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Down Sendromular Türkiye Basketbol Milli Takımı'nı ziyaret ederek, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü kutladı. Milli sporcularla basketbol oynayan Bakan Kasapoğlu, "Sadece bugüne özgü değil hep bu gençlerimizin bu yeteneklerimizin pırıl pırıl arkadaşlarımızın her zaman farkındayız. Farkında olmaya da devam edeceğiz. O yüzden spordaki erişebilirliği en yüksek derecede sağlama noktasında adımlar attık. Bundan sonrada bu adımlarımızı büyüterek atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


"Yılın her günü tüm imkanlarımızla yüreğimizle onların yanındayız"

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu gençlerimiz Avrupa şampiyonasında ikinciliği getirdiler ülkemize. Eylül ayının sonunda başlayacak olan şampiyonada şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyorlar. Biz de bugün onların yanındayız. Bugün antrenmanlarına katıldık. Motivasyonları bu anlamdaki inançları ve gayretleri en yüksek derecede olduğuna şahit olduk. Bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz. Sadece bir gün bir hafta değil. Yılın her günü tüm imkanlarımızla yüreğimizle onların yanındayız. Onları seviyoruz. Onlar bizim, ülkemizin ve milletimizin umudumuz. Biz de hep birlikte onların değerli aileleri ile beraber devlet olarak, federasyon olarak, kulüpler olarak bu yolu yürüyeceğiz. Bu sevinci ve bu umudu büyüteceğiz."


Açıklamanın ardından Bakan Kasapoğlu, milli basketbolcu Emre Bolluk’un doğum gününü pasta keserek kutladı.


#Bakan Kasapoğlu
#Down Sendromular Türkiye Basketbol Milli Takımı
#Avrupa Şampiyonası
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