Bakan Kasapoğlu down sendromlu milli sporcular ile basketbol oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Down Sendromular Türkiye Basketbol Milli Takımı'nı ziyaret ederek, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü kutladı. Milli sporcularla basketbol oynayan Bakan Kasapoğlu, "Sadece bugüne özgü değil hep bu gençlerimizin bu yeteneklerimizin pırıl pırıl arkadaşlarımızın her zaman farkındayız. Farkında olmaya da devam edeceğiz. O yüzden spordaki erişebilirliği en yüksek derecede sağlama noktasında adımlar attık. Bundan sonrada bu adımlarımızı büyüterek atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.