Spor Balotellinin kardeşi ilk maçına çıktı, sevinçle üzüntüyü bir arada yaşadı
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Balotelli'nin kardeşi ilk maçına çıktı, sevinçle üzüntüyü bir arada yaşadı

Mario Balotelli’nin Menemenspor’da forma giyen kardeşi Enock Barwuah, Türkiye’deki ilk resmi maçına çıktı. Gana asıllı İtalyan futbolcunun mücadelede attığı gol faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

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Haber Merkezi İHA
Balotellinin kardeşi ilk maçına çıktı, sevinçle üzüntüyü bir arada yaşadı
Enock Barwuah maçta 72 dakika görev yaptı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, sezon başında Adana Demirspor’dan Mario Balotelli’nin kardeşi Enock Barwuah’ı kiralamıştı. Sezon başından itibaren takımla birlikte antrenmanlara çıkan 28 yaşındaki İtalyan santrfor, takımının bugüne kadar oynadığı 10 lig maçında da forma giyememişti.

Enock Barwuah, sarı-lacivertlilerin dün Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Karşıyaka ile oynadığı maçta ilk kez kadroda ve ilk 11’de yer aldı. 72 dakika boyunca sahada kalan Gana asıllı İtalyan oyuncu, 65. dakikada rakip fileleri sarssa da faul gerekçesiyle attığı gol geçerli sayılmadı.

Barwuah, 72. dakikada hafif bir sakatlık geçirerek yerini N’Diaye’ya bıraktı.

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