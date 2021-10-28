Barcelona'da geçici görevlendirme: B takımı hocası takımın başına geçti

Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın gönderilmesi sonrasında takım, geçici olarak B Takımı Teknik Direktörü Sergi Barjuan'a emanet edildi.
Katalan ekibinde ilerleyen günlerde takımın başına Xavi'nin geçmesi bekleniyor.
- Barcelona, La Liga'da son maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olmuş ve yönetim Koeman ile yolları ayırma kararı almıştı.
Barcelona, B takımını çalıştıran Sergi Barjuan'ın, geçici olarak A takımı teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı. pic.twitter.com/Voj9TSgDtC
Barcelona, B takımını çalıştıran Sergi Barjuan'ın, geçici olarak A takımı teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı. pic.twitter.com/Voj9TSgDtC— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 28, 2021