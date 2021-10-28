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Barcelona'da geçici görevlendirme: B takımı hocası takımın başına geçti

Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın gönderilmesi sonrasında takım, geçici olarak B Takımı Teknik Direktörü Sergi Barjuan'a emanet edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelonada geçici görevlendirme: B takımı hocası takımın başına geçti
Barcelona'da Ronald Koeman ile yollar ayrıldı.

Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın gönderilmesi sonrasında takım, geçici olarak B Takımı Teknik Direktörü Sergi Barjuan'a emanet edildi.

Katalan ekibinde ilerleyen günlerde takımın başına Xavi'nin geçmesi bekleniyor.

  • Barcelona, La Liga'da son maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olmuş ve yönetim Koeman ile yolları ayırma kararı almıştı.

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