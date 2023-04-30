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Spor

Barcelona'nın yeni Messi'si: 15 yaşında kulüp tarihine geçti

La Liga’nın 32. haftasında Barcelona-Real Betis mücadelesinin 83. dakikasında oyuna giren 15 yaşındaki Lamine Yamal, Katalan ekibi forması giyen en genç futbolcu oldu.

14:01 . 30/04/2023 Pazar
AA
Xavi, Lamine Yamal'ı Gavi'nin yerine oyuna sürdü.

Xavi, Lamine Yamal'ı Gavi'nin yerine oyuna sürdü.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında lider Barcelona sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 4-0 mağlup etti.


Barcelona, Andreas Christensen (Dk. 14), Robert Lewandowski (Dk. 36) ve Raphinha'nın (Dk. 39) golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.


Ataklarını ikinci yarıda da sürdüren Katalan ekibi, 82. dakikada Guido Rodriguez'in kendi kalesine attığı golle skoru belirledi.


Real Betis'te 33. dakikada kırmızı kart gören Edgar Gonzalez Estrada takımını 10 kişi bıraktı.


Betis, beş oyuncu değiştirme hakkını kullandıktan sonra kaptan Joaquin'in 80. dakikada sakatlanarak oyuna devam edememesi sonrasında sahada 9 kişi kaldı.


Puanını 79'a çıkaran Barcelona, ikinci sıradaki Real Madrid'in 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.


Lamine Yamal tarihe geçti

Karşılaşmanın 83. dakikasında oyuna Gavi’nin yerine dahil olan 2007 doğumlu Lamine Yamal, tarihte Barcelona forması giyen en genç futbolcu oldu.

İspanyol ekibinde daha önce forma giyen en genç futbolcu 1941-1942 sezonunda 16 yaşındaki İspanyol Vicenç Martinez olmuştu.


"Messi'ye benziyor"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Lamine Yamal'ın Lionel Messi ve Ansu Fati'ye benzer bir oyuncu olduğunu söyledi. Xavi, "Yamal, başkasında bulunması zor, doğuştan gelen bir yeteneğe sahip" dedi.





#La Liga
#Barcelona
#Lamine Yamal
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