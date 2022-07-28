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Barış Alper Yılmaz: Taraftarımızın beklediği güzel günler için çabalıyoruz

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, her gün daha iyi gittiklerini belirterek, “Yeni arkadaşlarımızla birlikte uyum içerisinde taraftarımızın beklediği güzel günler için çabalıyoruz” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Barış Alper Yılmaz: Taraftarımızın beklediği güzel günler için çabalıyoruz
Barış Alper Yılmaz

Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray’da genç futbolcu Barış Alper Yılmaz, çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Taraftarımızın beklediği güzel günler için çabalıyoruz"

Dün oynadıkları Salernitana maçından bir fotoğraf paylaşan 22 yaşındaki futbolcu, “Her gün daha iyiye gidiyoruz. Yeni arkadaşlarımızla birlikte uyum içerisinde taraftarımızın beklediği güzel günler için çabalıyoruz. Yolumuz uzun, güzel günlere varmak adına elimizden gelenin fazlasını yapmak için buradayız. Desteğiniz bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

  • Barış Alper Yılmaz 2021 yılında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
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