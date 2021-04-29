Başakşehir Erzurum deplasmanında altın buldu: Ligde kalma yolunda kritik 3 puan

Süper Lig’in 38’inci haftasında ligin alt sıralarını ilgilendiren maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golünü 5’inci dakikada Emrah Başsan atarken, Epureanu’nun 18’inci dakikada kırmızı kart görmesiyle yaklaşık 72 dakika bir kişi eksik oynayan Başakşehir’in golleri 58’de penaltıdan Chadli, 84’üncü dakikada Guldbrandsen’den geldi.Karşılaşmadan dakikalar;
GOL!
- 5’inci dakikada Cenk Ahmet’in düşürülmesinden kazanılan faulden kaynaklanan serbest atışını kullanan Emrah Başsan, topu ağlara gönderdi. 1-0.
7’nci dakikada Aleksic sol kanattan ortaladı, cezaalanı içinde toplu buluşan Edin Visca, müsait durumda topu üsten auta gönderdi.
18’inci dakikada Ricardo Gomes’i cezaalanına girerken düşüren Epureanu hakem Fırat Aydınus’tan kırmızı kart gördü.
23’üncü dakikada Berkay Özcan, ortaalandan aldığı pasla Erzurumspor cezaalanına girerken sert vurdu, top kaleci Jakub Szumski’de kaldı.
30’uncu dakikada sağ kanattan Erzurumspor cezaalanına giren Edin Visca’nın ortasında Murat kayarak dokunduğu topu kornere gönderdi.
40’ıncı dakikada Aleksic’in kullandığı faul atışında arka direkte yükselen Duarte’nin kafa şutunda top az farkla auta gitti.
44’üncü dakikada Emrah Başsan’ın cezaalanı içine ortaladığı topa önce Cenk Ahmet vurdu, daha sonra topla buluşan Obertan ıskalayınca BB. Erzurumspor, önemli bir pozisyonu harcadı.
48. dakikada sağ taraftan Emrah’ın ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Gomes’in vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
55. dakikada orta sahadan kaptığı topla ilerleyen Gulbrandsen, ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutu kalecide kaldı.
56. dakikada yaşanan karambol sonucu ceza sahası içerisinde Boumal’ın topa elle müdahalesini hakem Fırat Aydınus VAR incelemesinin ardından penaltı olarak değerlendirdi.
GOL!
- 59. dakikada penaltı vuruşunun başına geçen Chadli’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
68. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Murat’ın şutu kaleci Volkan’da kaldı.
75. dakikada sol taraftan Cenk Ahmet’in yaptığı ortaya iyi yükselen Oltan’ın kafa vuruşu yan direğe çarptıktan sonra dışarı çıktı.
77. dakikada yine sol taraftan Cenk Ahmet’in ortasında arka direkte topla buluşan Emrah’ın yarım volesini Volkan güçlükle dışarı çeldi.
GOL!
- 84. dakikada Visca’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-2
Süper Lig'de küme düşme hattında son durum👇
14- Yeni Malatya 40 puan
15- Başakşehir 40 puan
16- Ankaragücü 38 puan
17- Kayserispor 38 puan
❗18- Kasımpaşa 37 puan
❗19- BB Erzurumspor 37 puan
❗20- Gençlerbirliği 35 puan
❗21- Denizlispor 28 puan pic.twitter.com/ylRLDAwPNU
Süper Lig'de küme düşme hattında son durum👇