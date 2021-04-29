Başakşehir Erzurum deplasmanında altın buldu: Ligde kalma yolunda kritik 3 puan Erzurumspor, Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir'i konuk etti. Küme düşme hattındaki kritik maçta kazanan Başakşehir oldu. İstanbul ekibi, 1-0 yenik duruma düştüğü ve 10 kişi kaldığı mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Haber Merkezi 29 Nisan 2021, 16:20 Son Güncelleme: 29 Nisan 2021, 18:15 Yeni Şafak