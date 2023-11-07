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Spor

Ertuğrul Doğan'dan taraftara çağrı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hafta sonu oynayacakları TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi bordo-mavili taraftarlara çağrıda bulundu.

11:20 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 11:23 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan

Ertuğrul Doğan

Süper Lig 12. haftasında Trabzonspor, 10 Kasım Cuma günü saat 20.00'de TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında ağırlayacak.


Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hafta sonu oynayacakları TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi bordo-mavili taraftarlara çağrıda bulundu.


Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları:

"Geçtiğimiz hafta oynadığımız Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum.


Biz; camiamızın birlik ve beraberlik içinde olduğunda nelerin üstesinden geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu inançla; önümüzdeki süreci kazanacağımız yeni zaferlerle birlikte çok daha güçlü tamamlayacağız.


Cuma günü oynayacağımız Konyaspor maçında; dolu tribünler önünde Büyük Trabzonspor Taraftarının gücünü hep birlikte yeniden hissettireceğiz. İnanıyoruz ki; sizlerin coşkusu ve desteğiyle birlikte daha çok başarılar elde edeceğiz. Konyaspor maçında hocamızın dediği gibi; birlikte hücum, birlikte savunma yapacak, futbolcularımıza tam anlamıyla destek olacak ve zaferin yolunu açacağız.


Tüm taraftarlarımızı; teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımıza destek olmak için Papara Park’a bekliyoruz. Büyük zaferler; büyük hayallerin ve kararlılığın sonucudur"








#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Süper Lig
#TÜMOSAN Konyaspor
17 dakika önce
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