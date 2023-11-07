Süper Lig 12. haftasında Trabzonspor, 10 Kasım Cuma günü saat 20.00'de TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında ağırlayacak.





Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hafta sonu oynayacakları TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi bordo-mavili taraftarlara çağrıda bulundu.





Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları:

"Geçtiğimiz hafta oynadığımız Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum.





Biz; camiamızın birlik ve beraberlik içinde olduğunda nelerin üstesinden geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu inançla; önümüzdeki süreci kazanacağımız yeni zaferlerle birlikte çok daha güçlü tamamlayacağız.





Cuma günü oynayacağımız Konyaspor maçında; dolu tribünler önünde Büyük Trabzonspor Taraftarının gücünü hep birlikte yeniden hissettireceğiz. İnanıyoruz ki; sizlerin coşkusu ve desteğiyle birlikte daha çok başarılar elde edeceğiz. Konyaspor maçında hocamızın dediği gibi; birlikte hücum, birlikte savunma yapacak, futbolcularımıza tam anlamıyla destek olacak ve zaferin yolunu açacağız.





Tüm taraftarlarımızı; teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımıza destek olmak için Papara Park’a bekliyoruz. Büyük zaferler; büyük hayallerin ve kararlılığın sonucudur"



























