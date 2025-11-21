Basketbol Süper Ligi'nde Manisa yenilgisiz lider Beşiktaş'a konuk oluyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dorukta. Ligin 9. haftasında gözler, İstanbul’da oynanacak kritik Beşiktaş – Manisa Basket karşılaşmasına çevrildi. Türk basketbolunun önemli takımlarını bir araya getiren bu mücadele, yarın (22 Kasım Cumartesi) saat 13.00'te Beşiktaş Spor Kompleksi'nde başlayacak ve Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal ve Murat Ciner'den oluşan tecrübeli hakem üçlüsü tarafından yönetilecek.





Liderin serisi ve Manisa'nın çıkış arayışı





Manisa temsilcisi Manisa Basket, geride kalan sekiz haftalık periyotta 3 galibiyet alarak ligin 13. sırasında bulunuyor. Takım, geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığı 80-69'luk Karşıyaka galibiyetiyle önemli bir moral depoladı. Ancak yarınki rakipleri, ligin formda ve yenilgisiz lideri Beşiktaş. Siyah-beyazlı ekip, şu ana kadar oynadığı tüm 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirvede tek başına bulunuyor. Bu durum, Basketbol Süper Ligi'nin en zorlu deplasmanlarından birinde Manisa Basket'in karşısına büyük bir meydan okuma çıkarıyor. Manisa'nın bu zorlu İstanbul deplasmanında sürpriz bir galibiyet alarak üst sıralara tırmanma hedefi bulunuyor.





Türk basketbolunda dengeler değişiyor





Bu kritik müsabaka, sadece iki takımın puan durumunu değil, aynı zamanda ligin genel dengelerini de yakından ilgilendiriyor. Beşiktaş, zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isterken, Manisa Basket gibi Anadolu kulüplerinin güçlü rakiplere karşı göstereceği direnç, Türkiye Basketbolunun genel kalitesini ve rekabet gücünü ortaya koyuyor. Özellikle ligde güçlü bir dominasyon kuran lider takımlara karşı alınacak beklenmedik sonuçlar, ligin orta ve alt sıralarındaki takımlar için bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.





Beşiktaş Spor Kompleksi'nde kıran kırana mücadele bekleniyor



