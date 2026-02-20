Basketbol Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist Beşiktaş

Karşılıklı basketlerle dengeli geçen ilk periyodu Beşiktaş 23-20 önde geçti. 2’nci periyotta ise rakibine karşı büyük üstünlük kuran ve farkı çift hanelere taşıyan siyah-beyazlı takım ilk yarıyı 53-39 önde kapadı.

İlk yarıyı 14 sayı farkla geride kapatan Anadolu Efes 3’üncü periyotta büyük bir geri dönüşe imza atarak skora denge getirdi ve öne geçti. Bu çeyreğin bitimine 1.37 dakika kala Beşiktaş GAİN Yiğit Arslan’ın üçlüğüyle skoru 67-67’de eşitledi. Çeyreğin sonlarına damga vuran isim ise önce serbest atıştan bulduğu sayının ardından son saniye üçlüğüyle takımının 4’üncü çeyreğe 71-69 önde girmesini sağlayan Sertaç Şanlı oldu.

Maçın son periyoduna Jordan Loyd’un 2 sayılık basketiyle giren Anadolu Efes skor üstünlüğünü koruyamadı. Beşiktaş'ta Anthony Brown, 3 sayılık basketin ardından bir de basket faul kazanarak takımına maçın bitimine 4 dakika kala 6 sayı birden kazandırdı. Büyük heyecana sahne olan son periyodun son 2 dakikasına 82-81 Beşiktaş önde girdi. Siyah beyazlılar maç sonunu da hatasız oynayarak maçtan 91-82 galip ayrıldı ve kupanın ilk finalisti oldu.