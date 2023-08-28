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Spor

Batshuayi'ye teklif yağıyor

Fenerbahçe'de yedek kaldığı için mutsuz olan Belçikalı golcü Michy Batshuayi'ye Avrupa'dan teklif yağıyor.

09:45 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.

Sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.

İngiltere Premier Lig'den Nottingham Forest ve Brighton'ın yanı sıra İtalya Serie A'dan Bologna ve Fransa Ligue 1'den Lens, Batsuhayi için resmi teklifte bulundu.


Nottingham'ın, 5 milyon Euro'luk ilk teklifi geri çevrildi. Fenerbahçe, Batshuayi'nin satışından 15 milyon Euro civarında bonservis bekliyor.


Sarı-lacivertliler, yüksek bonservis teklifi gelmediği ve yerine golcü transferi yapılmadığı sürece Belçikalı golcüyü bırakmayı düşünmüyor.


Öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al Shabab da Batsuhayi'yi transfer etmek istiyor ancak Belçikalı golcü kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.






#Fenerbahçe
#Michy Batshuayi
#transfer
35 dakika önce
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