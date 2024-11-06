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Bayern Münih - Benfica maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Bayern Münih - Benfica maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

15:016/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Bayern Münih evinde Benfica’yı konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Bayern Münih evinde Benfica’yı konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Bayern Münih evinde Benfica’yı konuk edecek. Allianz Arena’da oynanacak karşılaşma tabii spor ekranlarından yayınlanacak. Benfica ile oynadığı 12 maçı kaybetmeyen Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’ne 1 galibiyet 2 mağlubiyet ile başladı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün forma giydiği Benfica ise son maçında Feyenoord’a 3-1 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Benfica tarihinde BAyern Münih’e ilk kez kazanmak için sahaya çıkacak. Bayern Münih - Benfica maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi’nde 4. haftada Bayern Münih ve Benfica karşı karşıya geliyor. 14. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan maçlarda Bayern Münih 9 kez üstün geldi. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bayern Münih - Benfica maçını canlı izleme linki haberimizde.

BAYERN MÜNİH - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Bayern Münih - Benfica maçı
bu akşam saat 23.00
’de başlayacak. Karşılaşma
tabii spor
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - BENFİCA CANLI İZLE

Bayern Münih - Benfica maçını canlı izlemek için

TABİİ SPOR CANLI İZLE

Tabii spor canlı yayın linki için

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI



#Bayern Münih
#Benfica
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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