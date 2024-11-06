Şampiyonlar Ligi’nde 4. haftada Bayern Münih ve Benfica karşı karşıya geliyor. 14. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan maçlarda Bayern Münih 9 kez üstün geldi. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bayern Münih - Benfica maçını canlı izleme linki haberimizde.