UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Karşılaşma 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00’de başlayacak. AZ Alkmaar ile 5. kez karşılaşacak olan sarı-lacivertliler bu maçlarda 1 mağlubiyet 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Avrupa Ligi’nde 5 puanla 14. sırada yer alan Fenerbahçe zorlu deplasmana mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Peki, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte AZ Alkmaar - Fenerbahçe canlı izleme linki…
Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar’a konuk olacak. Maç 7 Ekim Perşembe saat 23.00’de başlayacak. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 278. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 277 müsabakada 110 galibiyet ve 109 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 378 kez havalandırırken, kalesinde 394 gol gördü. Peki, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte AZ Alkmaar - Fenerbahçe canlı yayın ekranı.