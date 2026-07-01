Belçika - Senegal CANLI TRT 1 İZLE || Belçika - Senegal maçı saat kaçta, hangi kanalda, frekans bilgileri ne?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın köklü ekiplerinden Belçika ile Afrika'nın en başarılı takımlarından Senegal, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Seattle Stadyumu'nda 1 Temmuz Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak karşılaşmayı Honduraslı hakem Hector Martínez yönetecek.

G Grubu'nda Mısır, İran ve Yeni Zelanda ile mücadele eden Belçika, turnuvanın ilk maçında Mısır ile 1-1 berabere kaldı. İkinci maçta da İran ile 0-0 berabere kalan Kırmızı Şeytanlar, turnuvaya istediği başlangıcı yapamasa da grubun son maçında Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek, aynı puanı topladığı Mısır'ın önünde averajla birinci sırada yer aldı.

Senegal ise I Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 3-1 mağlup oldu. İkinci maçta Norveç ile çekişmeli bir mücadele ortaya koysa da sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve ilk iki maçta puan alamadı. Grubun son maçında Irak'ı 5-0 mağlup eden Senegal, 3 puan ve +2 averajla gruptan çıkmayı başardı ve Belçika'nın rakibi oldu.

Belçika'da ileri hatta Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Youri Tielemans, Romelu Lukaku ve turnuva oynanırken eşinin doğumu sebebiyle kamptan ayrılıp son maçta geri dönen Jérémy Doku yer alıyor.

Senegal'de ise Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Sadio Mane, Pape Gueye ve Ismaila Sarr dikkat çekiyor. Kaleci Edouard Mendy'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

BELÇİKA - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Belçika - Senegal maçı bu akşam saat 23.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BELÇİKA - SENEGAL MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

Belçika: Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, Cuyper, Raskin, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, Lukaku

Senegal: Diaw, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, I. Gueye, Pape Guaye, Sarr, Camara, Mane, Jackson

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