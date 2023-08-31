Berkan Kutlu yeni takımına imzayı atıyor

Galatasaraylı Berkan Kutlu, Serie A'ya transfer oluyor. Genoa, milli futbolcunun transferi için sarı-kırmızılı kulüple anlaşma sağladı.

İtalyan ekibinin Berkan'ı kiralık olarak kadrosuna katacağı ve anlaşmada 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun yer aldığı kaydedildi.

Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 2021 yazında Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Berkan, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 84 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı. 3 yıl daha sözleşmesi olan milli futbolcu, bu sezon 8 maçta boy gösterdi.