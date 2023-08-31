Berkan Kutlu yeni takımına imzayı atıyor

Berkan Kutlu'nun güncel piyasa değeri 4 milyon euro
Galatasaraylı Berkan Kutlu, Serie A'ya transfer oluyor. Genoa, milli futbolcunun transferi için sarı-kırmızılı kulüple anlaşma sağladı.
İtalyan ekibinin Berkan'ı kiralık olarak kadrosuna katacağı ve anlaşmada 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun yer aldığı kaydedildi.
25 yaşındaki futbolcu, yeni takımına imza atmak üzere sabah 09.35 uçağıyla İtalya'ya gitti.
Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 2021 yazında Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Berkan, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 84 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı. 3 yıl daha sözleşmesi olan milli futbolcu, bu sezon 8 maçta boy gösterdi.