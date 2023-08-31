Berkan Kutlu'nun yeni takımı belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Berkan Kutlu'nun satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Kulübü ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

"Profesyonel futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Cricket And Football Club S.P.A ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A, şirketimize 250 bin avro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5 milyon avrodur."