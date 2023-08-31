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Spor

Berkan Kutlu'nun yeni takımı belli oldu

Galatasaray, Berkan Kutlu'nun Genoa'ya kiralandığını açıkladı. Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A., şirketimize 250.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5.000.000 eurodur." ifadeleri yer aldı.

22:34 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Berkan Kutlu

Berkan Kutlu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Berkan Kutlu'nun satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Kulübü ile anlaşma sağlandığı bildirildi.


Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Resmi açıklama geldi

"Profesyonel futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Cricket And Football Club S.P.A ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A, şirketimize 250 bin avro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5 milyon avrodur."



#Berkan Kutlu
#Galatasaray
#Transfer
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