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Berke Özer: Bugün tüm Türkiye'ye gösterdik

Berke Özer: Bugün tüm Türkiye'ye gösterdik

22:531/12/2024, Pazar
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Berke Özer karşılaşmayı 12 kurtarışla tamamladı.
Berke Özer karşılaşmayı 12 kurtarışla tamamladı.

Eyüpspor kalecisi Berke Özer, Galatasaray maçının ardından konuştu. Kritik bir beraberlik aldıklarını vurgulayan Özer, "Hafta başındaki o spekülasyonlara en iyi cevabı verdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.


Eflatun-sarılıların başarılı file bekçisi Berke Özer, karşılaşmaya 12 kurtarışla damga vurdu.


Mücadelenin ardından Eyüpspor kalecisi Berke Özer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Böyle zorlu bir deplasmandan puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Özer, “Böyle bir statta, böyle bir takıma karşı puan aldığımız için mutluyuz. Ben de kendi adıma sahada elimden geleni yapmaya çalıştım." dedi.

"Benim ve takım açısından çok güzel bir maç geçti. Buradan puan alabilmek gerçekten kolay değil. Türkiye'nin en büyük takımlarından birine karşı oynuyorsunuz. Sahada olan oyuncuları zaten herkes biliyor."

"Burada en iyi şekilde mücadele edip, en iyi şekilde puan alıp hafta başındaki o spekülasyonlara en iyi cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Burada hepimiz bu kulüp için mücadele ediyoruz. Eyüpspor'un başarısı için mücadele ediyoruz. Bunu bugün tüm Türkiye'ye gösterdiğimiz için çok mutluyuz”





#Berke Özer
#Eyüpspor
#Galatasaray

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