UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu beşinci maçında Beşiktaş sahasında Club Brugge'a 5-0 mağlup oldu.





Karşılaşmada goller dakika (4') Nielsen, (14' 46') Thiago(2), (50') Onyedika ve (70') Skov Olsen'den geldi.





Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte grupta bir puanla son sırada yer aldı. Belçika ekibi puanını 13'e yükselterek gruptan lider çıkmayı garantiledi.





Beşiktaş, Mart 1987'den bu yana ilk kez Avrupa kupalarında bir iç saha maçında beş gol yedi.









Maçın önemli anları:

4’üncü dakikada Club Brugge öne geçti. Sol kanatta topla buluşan de Cuyper’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Nielsen’in uzak mesafeden yaptığı vuruşta top ağara gitti: 0-1.





14’üncü dakikada Club Brugge farkı 2’ye çıkarttı. Kısa paslarla sağ kanattan gelen Club Brugge’da Olsen pasını Vetlesen’e verdi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topu Thiago altıpasın hemen dışında yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.





20’nci dakikada Brugge savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrasında Chamberlain bekletmeden Aboubakar’ı gördü. Aboubakar, pasını sol çaprazdan ceza sahasına giren Rebic’e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.





Mücadelenin ilk yarısı Club Brugge’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.





46’ncı dakikada konuk ekip bir gol daha buldu. Onur’un hatalı pası Balanta’nın ayak koyduğu top Thiago’nun önünde kaldı. Bu oyuncu ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.





51’inci dakikada Club Brugge farkı 4’e çıkarttı. Hızlı gelişen Club Brugge atağında sağdan Olsen ortasını yaptı. Çizgide topu yakalayan Skoras’ın ceza yayına doğru çevirdiği topu kontrol eder Onyedika, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4.





69’uncu dakikada Club Brugge 5’inci golü buldu. Mechele’nin uzun pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Skoras ceza sahasına girip yerden içeri çevirdi. Olsen topu boş ağlara gönderdi: 0-5.





Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Club Brugge’a 5-0 mağlup oldu.





36 sene sonra ilk kez

Beşiktaş, Mart 1987'den bu yana ilk kez Avrupa kupalarında bir iç saha maçında beş gol yedi.





5 maç sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.





Onur Bulut, zorunlu olarak stoperde

Beşiktaş'ta sağ kanat oyuncusu Onur Bulut, Club Brugge maçında stoperde görev yaptı.





Altyapıdan 8 oyuncu

Beşiktaş'ın Club Brugge ile oynadığı müsabakanın kadrosunda altyapıdan 9 futbolcu yer aldı.























