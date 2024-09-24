Beşiktaş Ajax hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Hollanda devi Ajax’a konuk olacak. Daha önce Ajax ile 6 kez karşılaşan siyah-beyazlılar bu maçların hepsinde mağlup oldu. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde oynadığı resmi son 8 maçı kaybetmeyen Beşiktaş zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...