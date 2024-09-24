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Beşiktaş Ajax hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Ajax hazırlıklarına başladı

17:1024/09/2024, Salı
DHA
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Beşiktaş
Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 10.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla Ajax maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Daha sonra deplasmanda oynayacağı maç için saat 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek.






#Beşiktaş
#Avrupa Ligi
#Ajax

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