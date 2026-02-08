Beşiktaş - Alanyaspor maçının VAR’ı Ümit Öztürk oldu

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında bugün saat 20.00’de Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.