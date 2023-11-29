Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat listesi belli oldu

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat
Beşiktaş'ta seçim heyecanı devam ediyor. 3 Aralık'ta yapılacak olan Genel Kurul'da başkanlığa aday olan iki isimden biri olan Hasan Arat, başkan olması halinde yönetim kurulunda yer alacak olan isimleri Divan Kurulu'na iletti.
Hasan Arat'ın listesindeki asıl yönetim kurulu üyeleri; Hüseyin Yücel, Dr. Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Av. Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Prof.Dr. Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal ve Bünyamin Burak Aslan oldu. Yedek Yönetim Kurulu üyeleri listesinde ise; Prof.Dr. Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal ve Bünyamin Burak Aslan yer aldı.