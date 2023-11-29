Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat listesi belli oldu

Beşiktaş'ta seçim heyecanı devam ediyor. 3 Aralık'ta yapılacak olan Genel Kurul'da başkanlığa aday olan iki isimden biri olan Hasan Arat, başkan olması halinde yönetim kurulunda yer alacak olan isimleri Divan Kurulu'na iletti.